Xuxa repensa atitudes com crianças em início de carreira e revela momento em que se sentiu preparada para lidar com elas

Xuxa Meneghel (60) realizou o lançamento de Xuxa, o Documentário, nesta segunda-feira, 10. Durante coletiva de imprensa do evento, no qual a CARAS Brasil esteve presente, a Rainha dos Baixinhos repensou atitudes com crianças em seu início de carreira e revelou momento em que se sentiu preparada para lidar com elas.

"A virada de chave foi deixar de ser filha para ser mãe e ver as crianças com um olhar mais cuidadoso, o que eu não tive naquela época. Brincava com elas, falava: 'Não pisa no meu pé que eu piso no seu'. Podia até brincar, mas não precisava falar daquele jeito ou agir daquela maneira. Poderia ter sido mais suave e leve com algumas coisas", compartilhou Xuxa durante a coletiva.

Além do nascimento de Sasha e a chegada da maternidade, a apresentadora destacou que a produção do DVD Xuxa Só para Baixinhos também foi um dos momentos que marcou a mudança: "Me preparei mais, quis estudar mais e saber mais. Tive informações que acho que poucas pessoas nessa sala sabem - como lida com a cabeça de uma criança - através de pessoas que estudam, cientistas e neurocientistas. [...] Eles me explicaram tudo, como o cérebro funciona, coisas que achei: 'Nossa! Por que não me contaram isso antes? Por que não me falaram disso tudo?'".

"Deveria ter passado tantas outras coisas mais bacanas, devia ter falado e agido de outra maneira. Começaram a me dizer palavras que têm que estar nas músicas e palavras que não são boas para dizer. Tem coisas tão básicas que eu não fui muito preparada. Por exemplo, hoje se fala muito de inclusão. Antigamente, já fazia isso naturalmente porque sentia vontade de falar com todas as crianças. Mas, se tivesse estudado um pouquinho ou me preparado, talvez tivesse ajudado muito mais", repensou Xuxa.

"Errei e acertei tanto em música como no audiovisual. Aprendi demais, mas se tivesse sentado e alguém tivesse me ensinado, acho que teria sido muito melhor. Fui aprendendo e fazendo, usando a minha intuição e a minha vontade. Depois que virei mãe, comecei a ter uma outra visão, a olhar diferente os responsáveis, cada criança e as necessidades", completou a Rainha dos Baixinhos.