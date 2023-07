Xuxa desabafa sobre série de abusos que sofreu: "Dá um enjoozinho"

Xuxa revelou que sofreu abusos durante a vida adulta, mas acabou naturalizando situações problemáticas

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) afirmou que descobriu durante a gravação do documentário para o Globoplay, que sofreu diversos tipos de abusos ao longo da vida. Segundo a famosa, ela achava que eles haviam finalizado durante sua infância. "Dá um enjoozinho", disse ela.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa comentou que o documentário fez ela recordar situações traumáticas do passado as quais ela por muito tempo tratou com naturalidade.

"Eu já falei sobre meus abusos, coisas que eu vivi desde os três anos até os meus treze anos de idade. Mas eu remexendo isso, eu vi que depois eu continuei tendo, só que eu via isso quase como uma coisa: 'Ah, beleza, eu era modelo. Era normal passar por isso, eu era uma menina, mulher, que as pessoas queriam naquele momento'. Mas agora eu comecei a me lembrar de coisas que eu não coloquei na minha caixinha de abusos", disse.

Mas apesar dos tristes episódios, a famosa afirmou que atualmente se sente forte e preparada para encarar qualquer coisa. "Acho que para eu ter me tornado a pessoa que me tornei hoje, ter revivido essas coisas, ter remexido nisso, me fortalece muito para ser a pessoa que sou hoje", declarou.

Ela completou que o documentário tocou em temas delicados, mas acredita que é necessário falar sobre isso abertamente, para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. " Essa visita a esses lugares me fizeram ser quem eu sou, mas reviver isso é bem dolorido. Dá um enjoozinho, dá vontade de dizer: 'Não quero mais brincar disso' ".

"Gostaria de não fechar em uma caixinha, mas colocar no fundo do baú, no fundo do mar e esquecer. Mas é importante. Porque cada vez que eu digo, não é que eu me liberto, mas mostro para essas pessoas que também viveram, convivem ou estão vivendo situações parecidas, que elas não estão sozinhas", contou.

Leia também: Após documentário, Xuxa declara desejo em se tornar avó: 'Sem pressão'

A mãe de Sasha ainda rebateu críticas sobre pessoas que não acreditam em seus desabafos sobre abuso sexual e reafirmou seu compromisso com o combate da exploração de crianças e adolescentes.

"Quando eu me proponho a fazer uma campanha contra a exploração de crianças e adolescentes, eu não estou vestindo a camisa, eu to vestindo um macacão. Eu sinto na pele, está tatuado em mim, está cravado em mim essa dor. Então, eu acredito que essas coisas que eu passei me fortaleceram para eu ser quem eu sou hoje. Mais as coisas ruins, do que boas", disparou.