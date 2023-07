Xuxa entrega participação especial de cachorra em seu documentário: 'Está em todas'

Durante coletiva de imprensa para lançamento de documentário, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa revelou momentos de fofura com sua cachorra

Na última segunda-feira, 10, Xuxa Meneghel (60) realizou o lançamento de Xuxa, o Documentário, acompanhada de sua família. Ao lado de Junno Andrade (59), Sasha Meneghel (24) e João Figueiredo (21), quem também marcou presença na data foi sua cachorra, Doralice. Durante a coletiva de imprensa do evento, no qual a CARAS Brasil esteve presente, a apresentadora revelou momentos de fofura com o pet e ainda entregou participação especial da mascote em seu documentário: "Está em todas".

"Todo mundo sabe que eu não me separo da Doralice. Ela estava em todas [as cenas], foi para Santa Rosa, para tudo que é lugar. Quando vejo as cenas, já procuro a Doralice para ver como ela está [risos]. Era engraçado, porque o documentário da Xuxa está lá, e é da Doralice. Ela está em todas, nos momentos bons e ruins ela estava ali comigo, como agora. Acho engraçado, porque acabo procurando ela e me divirto", compartilhou Xuxa , que esteve com Doralice no colo durante a coletiva de imprensa.

A Rainha dos Baixinhos ainda relembrou um momento especial com a cachorra , durante sua entrevista para o programa Fantástico, da Globo, neste mês. "Não sei se vocês viram a entrevista do Fantástico, mas ela estava de barriga para cima, estrebuchando as patinhas engraçadas. Eu fiquei querendo ouvir e ver a Renata, mas não tirei o olho dela [Doralice]. Chega a ser uma coisa engraçada, eu, que amo bicho, ter esse momento muito bacana na minha vida - que é esse documentário - e estar divindo com a Doralice", compartilhou.

