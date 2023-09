Regina Volpato aparece no SBT após deixar a TV Gazeta

Poucas semanas após encerrar o contrato com a TV Gazeta, Regina Volpato grava participação especial no SBT

A apresentadora Regina Volpato vai aparecer no SBT neste final de semana. Ela gravou uma participação especial no Programa Silvio Santos, que vai ao ar no dia 10 de setembro. Na atração, a comunicadora participou do quadro Jogo das 3 Pistas ao lado de Claudete Troiano e sob o comando de Patricia Abravanel.

Vale lembrar que esta será a primeira aparição dela na TV aberta depois de ter deixado a TV Gazeta em julho deste ano. Regina Volpato encerrou o contrato com a Gazeta após cumprir o aviso prévio.,

Ela saiu da emissora após não aceitar um contrato com redução de salário. Assim, as duas partes decidiram romper o contrato e ela saiu do programa Mulheres, que, agora, é comandado por Pamela Domingues e Regiane Tápias.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.

Regina Volpato com Patricia Abravanel e Claudete Troiano no Programa Silvio Santos - Foto: Gabriel Cardoso / SBT

A mensagem de despedida de Regina Volpato

Após apresentar sua última edição do programa Mulheres, da Gazeta, Regina Volpato fez um post nas redes sociais para marcar sua despedida. “Preciso dizer que eu amei apresentar o Mulheres. Foram cinco anos e meio muito, mas muito marcantes para mim. Uma amiga me disse que me via assim tão à vontade que parecia que eu estava na minha casa recebendo visitas. Eu achei tão boa a comparação porque era assim mesmo. Aprendi, me emocionei, dei muita risada, comi comidas gostosas, aliás isso também me motivou a criar o 'Mais Um Pedaço', só comida gostosa. Agradeço a todos que recebi, todas as visitas”, disse ela.

E completou: “Agradeço a confiança, o apoio de todos os dias, dos colegas no estúdio, no switcher, na produção, enfim, foi um trabalho coletivo e assim que me enche de orgulho e satisfação, mas nada disso valeria se você, que me fez companhia nas tardes e foram tantas, não tivesse me aprovado. Quando eu digo que a sua companhia é a minha maior motivação eu estou sendo tão sincera, mas tão sincera... O maior objetivo é agradar quem acompanha o meu trabalho: Você! Muito, muito obrigada! Valeu! Valeu cada segundo junto com você. Eu encerro a minha contribuição ao Mulheres aqui. Peço perdão pelas falhas, que sim, eu sei que elas também ocorreram, mas modéstia à parte, eu creio que o saldo é positivo! Por aqui, nada se altera e assim que eu tiver novidades, aviso! Afinal, sempre juntas!”.

Na legenda, ela escreveu: "Foram 20 horas semanais ao vivo durante 5 anos e meio, mais de 1200 programas e muitos “Mais Um Pedaço”. Obrigada pelo seu carinho e recepção comigo desde o início. Por aqui, nada se altera! Sempre juntas".