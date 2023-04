RedeTV! confirma o fim do contrato com Sikêra Jr

Apresentador do programa Alerta Nacional, da RedeTV!, Sikêra Jr deverá deixar a emissora no final do mês. Entenda o caso!

A RedeTV! Decidiu encerrar o contrato com o apresentador Sikêra Jr, que comanda o programa Alerta Nacional na emissora. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do site UOL, a emissora confirmou o término da parceria em uma nota emitida por sua área de comunicação.

“A RedeTV! Confirma o término do contrato com Sikêra Jr e a TV A Crítica, geradora do Alerta Nacional, paraa transmissão do formato em rede nacional”, informaram. A previsão é que o programa fique no ar até o dia 28 de abril.

O colunista ainda informou que existiu uma negociação de um novo contrato até 2027, mas a RedeTV não assinou o acordo. No entanto, o advogado de Sikêra Jr discorda do rompimento do contrato e diz que a emissora precisará pagar a multa, que é estimada em 17 milhões de reais. O caso pode ir parar na justiça por causa do rompimento do contrato.

O site Notícias da TV informou que deverá acontecer uma reunião entre as partes na próxima segunda-feira, 10, para definir os próximos passos.

Após a notícia do fim do contrato tomar conta da internet, Sikêra Jr apenas fez um post no Instagram com pontos de interrogação e uma arte do programa Alerta Nacional.

Sikêra Jr foi internado no início do ano

Em fevereiro deste ano, Sikêra Jr foi internado em Manaus e a esposa dele falou sobre a saúde do marido. Laura Peixoto contou que ele teve uma infecção e precisou de cuidados médicos. "A gente viajou e, quando nós voltamos, devido à descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou. Está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam melhor sedar para as medicações fazerem efeito e para que ele não queira fugir do hospital", disse.

"Quero agradecer a todas as mensagens lindas, uma mais linda do que a outra. Em breve, quem vai estar conversando com vocês aqui é ele. Muito obrigada e continuem em oração", pediu. Ele teve alta hospitalar no final de fevereiro.