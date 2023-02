Sikêra Jr recebe alta e surge com o rosto machucado em vídeo

Sikêra Jr passou 2 semanas internado por causa de uma otite bacteriana

Sikêra Jr (56) recebeu alta no último domingo, 26, depois de passar duas semanas internado para tratar uma otite bacteriana em um hospital em Manaus. Durante todo o período de internação, sua esposa Laura Peixoto atualizava seu estado de saúde e chegou a noticiar a alta do marido pelo Instagram, mas nesta segunda-feira, 27, o apresentador voltou às suas redes sociais.

Com o nariz machucado e alguns ferimentos na boca, Sikêra gravou um vídeo curto, de apenas dois segundos mostrando que está se recuperando. Durante a gravação, ele fez o símbolo de rock com a mão enquanto sorria e escolheu uma música do mesmo gênero para marcar seu retorno. O apresentador não legendou a publicação.

Ontem, a esposa de Sikera também publicou um texto falando sobre o período de internação e agradecendo a alta do marido: "Hoje levando ele de volta pra casa a única coisa que vem na minha mente é o clamor que tanto rezamos esses dias: Temer porque? Se Sikera está guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh! E assim o meu maior presente", escreveu e agradeceu a equipe médica.

Esposa esclarece estado de Sikêra Jr após internação:

Na última semana, a esposa do apresentador Sikêra Jr, Laura Peixoto, desabafou nas redes sociais e contou detalhes do estado de saúde do marido: "A gente viajou e, quando nós voltamos, devido à descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou", contou abalada.

Laura ainda explicou porque o apresentador precisou ser sedado durante a internação: "Está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam melhor sedar para as medicações fazerem efeito e para que ele não queira fugir do hospital", disse, afastando as especulações.