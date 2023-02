Esposa esclarece estado de Sikêra Jr após internação: "Continuem em oração"

Estado de Sikêra Jr é atualizado por Laura Peixoto, que segue no hospital ao lado do marido; veja

A esposa do apresentador Sikêra Jr desabafou nas redes sociais e contou detalhes do estado de saúde do marido. Ele segue internado em um hospital de Manaus (AM). Nas últimas horas, informações desencontradas assustaram os fãs.

De acordo com Laura Peixoto, muito do que se está falando não é verdade. "A gente viajou e, quando nós voltamos, devido à descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou", disse ela.

Agora, ele recebeu o diagnóstico correto. "Está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam melhor sedar para as medicações fazerem efeito e para que ele não queira fugir do hospital", disse.

Embora não seja possível definir quando ele vai deixar o hospital, ela fez questão de esclarecer que o estado não é grave. "Quero agradecer a todas as mensagens lindas, uma mais linda do que a outra. Em breve, quem vai estar conversando com vocês aqui é ele. Muito obrigada e continuem em oração", pediu.

Ratinho anda no quarto do hospital após cirurgia no joelho

Nesta quarta-feira, 15, o apresentador Ratinho mostrou um vídeo de quando estava andando no quarto do hospital durante a sua recuperação. Ele foi operado no joelho nesta semana e está retomando a rotina normal aos poucos.

Internado, ele falou sobre a recuperação. "Já estamos dando uma voltinha aqui pelo quarto. Eu coloquei uma prótese na perna direita e é algo sensacional. Porque eu não estou tendo dor alguma. Fiz a cirurgia ontem e hoje eu já estou andando aqui no quarto. Eu operei ontem e colocaram um joelho novo em mim. É uma técnica feito por um médico considerado um dos melhores do mundo nessa especialidade, que é de joelho. Realmente é sensacional e estou muito bem", disse ele.