Ratinho exibe vídeo no hospital: 'Andando pela primeira vez'

Após passar por cirurgia, Ratinho mostra exercício de sua recuperação e atualiza o seu estado de saúde

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, compartilhou mais um detalhe de sua recuperação após passar por uma cirurgia no joelho. Desta vez, o comunicador revelou que já deu seus primeiros passos no quarto do hospital com a ajuda da equipe médica.

Ele compartilhou um vídeo de quando estava andando com a ajuda de um andador. “Já estamos dando uma voltinha aqui pelo quarto. Eu coloquei uma prótese na perna direita e é algo sensacional”, disse ele.

Logo depois, ele contou que sua recuperação está indo muito bem. "Porque eu não estou tendo dor alguma. Fiz a cirurgia ontem e hoje eu já estou andando aqui no quarto. Eu operei ontem e colocaram um joelho novo em mim. É uma técnica feito por um médico considerado um dos melhores do mundo nessa especialidade, que é de joelho. Realmente é sensacional e estou muito bem", disse ele.

“Essa é a primeira vez que estou andando depois da cirurgia e não estou encontrando problema nenhum. Eu estou comendo bem, até porque eu operei a perna, não o estômago. Tá tudo certo, uma maravilha! Além de tudo, eu estou muito feliz!", afirmou.

Ratinho recebe a visita de Otávio Mesquita

Nesta quarta-feira, 15, o apresentador Otávio Mesquita foi até o hospital para fazer uma visita para Ratinho e compartilhou um vídeo divertido nas redes sociais. Ele deu abraços e beijos no amigo ao ficar feliz com a recuperação dele.

"Meu irmão Ratinho faz niver hoje! Fui lá no hospital pois ele fez uma cirurgia no joelho! Está ótimo! Até gravei para nosso programa! Kkk ficou top! Amo esse homem", brincou.