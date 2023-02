Internado após cirurgia, Ratinho aparece em nova imagem no hospital

O apresentador Ratinho se recupera de uma cirurgia e dá recado para os fãs ao ser visto com colega de trabalho durante período no hospital

Nesta terça-feira, 14, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, apareceu em uma nova imagem no hospital. Ele está internado para se recuperar de uma cirurgia no joelho e deverá ficar alguns dias em observação. Porém, o artista não quer ficar parado.

Tanto que ele recebeu a visita do diretor Emanuel Peruzzo, da rádio Massa FM, e contou que quer trabalhar nos novos projetos. Nas redes sociais, o amigo de Ratinho mostrou o vídeo do comunicador no quarto do hospital e também o recado dele para os fãs.

“Tem que trabalhar, nós não carregamos cimento, dá para trabalhar com tranquilidade. Todo mundo trabalhando porque o trabalho é que faz rodar a vida da gente. Não fica parado, não. Esse negócio de ócio, de não ter nada para fazer, é muito chato. Se tiver alguma coisa para fazer, faça. Não fica esperando, não. Vamos trabalhar, vamos transformar a rádio Massa FM na maior rádio do país e do planeta”, afirmou.

Ratinho contou sobre a cirurgia na última segunda-feira, 13, ao mostrar uma foto com a perna imobilizada no hospital. Ele contou que fez a cirurgia após ficar mancando. "Hoje, segunda-feira começou assim. Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima. Já estou no quarto apenas aguardando uns dias para voltar para casa, mas nada demais. Tudo cuidado de pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo”, afirmou.

Ratinho faz homenagem para o neto

Também nesta terça-feira, o apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho (66) compartilhou uma foto de seu neto mais novo, Noah, de quatro anos de idade, que nasceu com hidrocefalia, causada pelo aumento da quantidade de líquido no cérebro.

"Meu neto Noah, cheio de amor. Ele é a inspiração da nossa família", escreveu ele na legenda. Nos comentários, os seguidores elogiaram a família. "É fonte de esperança e de Amor!", disse uma. "Muito lindo, eu também tenho um filho especial com hidrocefalia. Deus abençoe esse príncipe", contou outra. "Família é nosso bem maior", exaltou uma terceira. "O amor é o suporte da família", destacou mais uma.