Ratinho se derrete ao compartilhar clique raro do neto: ''É a inspiração da nossa família''

Após cirurgia, apresentador Ratinho faz declaração para o neto caçula que tem hidrocefalia ao postar foto de Noah com os pais

O apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho (66), usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 14, para publicar um registro de sua família.

Em seu feed no Instagram, o famoso compartilhou uma foto de seu neto mais novo, Noah, de quatro anos de idade, que nasceu com hidrocefalia, causada pelo aumento da quantidade de líquido no cérebro.

Na imagem, o garotinho aparece com os pais, o herdeiro de Ratinho, Gabriel Massa, e a nora do apresentador, Bruna Januário, na piscina.

Ao legendar a publicação, Ratinho se declarou para o neto caçula. "Meu neto Noah, cheio de amor. Ele é a inspiração da nossa família", escreveu ele.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família. "É fonte de esperança e de Amor!", disse uma. "Muito lindo, eu também tenho um filho especial com hidrocefalia. Deus abençoe esse príncipe", contou outra. "Família é nosso bem maior", exaltou uma terceira. "O amor é o suporte da família", destacou mais uma.

Confira a foto do neto caçula de Ratinho com os pais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

Ratinho é internado para cirurgia e revela motivo

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, foi internado nesta semana para passar por uma cirurgia. Na segunda-feira, 13, ele contou que precisou realizar um procedimento cirúrgico no joelho e tudo correu bem.

Nas redes sociais, o comunicador apareceu em uma cama de hospital com a perna imobilizada. “Hoje, segunda-feira começou assim. Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar”, disse ele.

E completou ao dizer que ficará internado por mais alguns dias. “Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima. Já estou no quarto apenas aguardando uns dias para voltar para casa, mas nada demais. Tudo cuidado de pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo”, afirmou.

