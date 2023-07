Quem é o marido de Helena Ranaldi? Atriz é casada com ator que não faz novelas há 5 anos

A atriz Helena Ranaldi é casada com ator e diretor. Os dois estão juntos desde 2015. Veja as fotos!

A atriz Helena Ranaldi é uma mulher apaixonada! Ela é casada com o ator e diretor Daniel Alvim, sendo que eles estão juntos desde 2015. Discretos com a vida pessoal, os dois fazem raras aparições públicas em eventos e também compartilham poucas fotos do casal nas redes sociais. Saiba mais sobre o marido da atriz :

O ator Daniel Alvim nasceu em 1974 e estreou na carreira artística em 1997 ao integrar companhias de teatro. Ele tem uma longa carreira no teatro, com atuações em peças como Alice no País das Maravilhas, Dom Carlo, Dias de Vinho e Rosas, O Amante e Sua Excelência O Candidato. Além disso, ele também trabalhou no cinema, como em Reis e Ratos e O Doutrinador.

Na televisão, Alvim atuou em várias novelas, como A Escrava Isaura, Revelação, Balacobaco, Os Dez Mandamentos e Carinha de Anjo, de 2018, que foi sua novela mais recente no ar. Em 2019, ele também fez uma participação na série Sob Pressão.

Na vida pessoal, Daniel Alvim já namorou com algumas atrizes, como Mel Lisboa, Paula Burlamaqui e Débora Falabella. Em 2015, ele começou a namorar com Helena Ranaldi, com quem está casado até hoje em dia.

Helena Ranaldi já foi casada com Ricardo Waddington

Recentemente, a atriz Helena Ranaldi surpreendeu os fãs ao fazer uma homenagem para o seu ex-marido, o diretor de TV Ricardo Waddington, após ele anunciar que vai deixar a Globo. A decisão dele se sair da emissora carioca foi anunciada na terça-feira, 14, por meio de um comunicado escrito pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho. Agora, a artista, que é a mãe do filho de Waddington, falou sobre a admiração pelo trabalho dele e a parceria deles na vida e na carreira.

"Querido Ricardo, soube que a notícia de sua saída da Globo já se tornou pública. Me deu novamente um sentimento de tristeza, mesmo sabendo que será bom pra você se aventurar nas mudanças que são muitas vezes necessárias em nossas vidas. Foram muitas lembranças boas, importantes pra mim e pra tantos outros. Parabéns pelo profissional que sempre foi. Fui durante tantos anos testemunha de sua dedicação, profissionalismo e competência", disse ela.

E completou: "Obrigada por todos os trabalhos que tive a honra e o privilégio em ser dirigida por você. Você me ensinou muito. Foi responsável por grande parte da minha carreira artística na televisão. Foi responsável por tantas coisas em minha vida que não há como não me emocionar ao perceber, mais uma vez, a vida trilhando caminhos novos, seja em minha própria ou na de pessoas importantes pra mim como é você. Há sem dúvida um sentimento de nostalgia, mas há também um sentimento de felicidade por poder te agradecer por tanto! Parabéns por tudo!!! Desejo que você seja feliz! Fique por perto! Com amor, sua atriz, ex mulher, mãe do seu filho, sua amiga, aquela que te quer muito bem!".