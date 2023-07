Helena Ranaldi nega que tenha um sítio no interior: 'Fake news'

Helena Ranaldi se pronuncia sobre possibilidade de ter um sítio e nega as informações

A atriz Helena Ranaldi desmentiu os rumores que teria um sítio com o seu marido no interior. Ela informou que as informações de que viveria na Serra da Mantiqueira, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, não é verdadeira.

Em um post nas redes sociais, ela negou as informações divulgadas pelo Jornal Extra. "Jornal extra criando fake News. Seria mais fácil e principalmente mais profissional se o jornalista entrasse em contato para ter informações corretas sobre o assunto que ele deseja noticiar. Ontem recebi as seguintes notícias sobre minha vida: Estou morando em um sítio- fake news. Herdei esse sítio dos meus pais- fake news. Tenho um apartamento em São Paulo- fake news. Moro com meu filho - fake news. As fotos que foram colocadas na matéria- fake news. As fotos que aparecem na matéria são fotos que tirei em vários momentos diferentes e em lugares diferentes e foram colocadas com sendo fotos do meu sítio. Algumas outras revistas e sites estão reproduzindo essa matéria como sendo verdadeira. Acho importante menciona-las aqui para que possam ter o conhecimento de que se trata de notícias equivocadas", informou.

Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, da Globo.

Helena Ranaldi revela motivo do seu sumiço das novelas

A atriz Helena Ranaldi revelou o motivo para estar longe das novelas há quase dez anos – desde que atuou na trama de Em Família, de 2014. Ela contou que está longe das novelas, mas não longe do audiovisual. “A questão é que, de 2015 para cá, comecei a trabalhar muito mais do que na época em que estava na TV. Então, quando vieram os convites para as novelas, eu estava envolvida em outros projetos. Era impossível conciliar as duas coisas”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou sobre a possibilidade de voltar a fazer novelas. “Eu nunca estive fechada para voltar a fazer novela. Estou aberta a voltar. É só uma questão de surgir uma oportunidade num momento em que eu esteja sem outros compromissos”, comentou.

Nos últimos anos, Ranaldi esteve nos elencos de As Canalhas, no GNT, O Mecanismo, na Netflix, Carcereiros, da Globo, e O Doutrinador, do Space.