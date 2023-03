Helena Ranaldi fala sobre a saída do ex-marido, Ricardo Waddington, da Globo: 'Tristeza'

Helena Ranaldi surpreende com homenagem para o ex-marido, Ricardo Waddington, após ele revelar que vai sair da Globo: 'Fui testemunha de sua dedicação'

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu os fãs ao fazer uma homenagem para o seu ex-marido, o diretor de TV Ricardo Waddington, após ele anunciar que vai deixar a Globo. A decisão dele se sair da emissora carioca foi anunciada na terça-feira, 14, por meio de um comunicado escrito pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho. Agora, a artista, que é a mãe do filho de Waddington, falou sobre a admiração pelo trabalho dele e a parceria deles na vida e na carreira .

"Querido Ricardo, soube que a notícia de sua saída da Globo já se tornou pública. Me deu novamente um sentimento de tristeza, mesmo sabendo que será bom pra você se aventurar nas mudanças que são muitas vezes necessárias em nossas vidas. Foram muitas lembranças boas, importantes pra mim e pra tantos outros. Parabéns pelo profissional que sempre foi. Fui durante tantos anos testemunha de sua dedicação, profissionalismo e competência", disse ela.

E completou: "Obrigada por todos os trabalhos que tive a honra e o privilégio em ser dirigida por você. Você me ensinou muito. Foi responsável por grande parte da minha carreira artística na televisão. Foi responsável por tantas coisas em minha vida que não há como não me emocionar ao perceber, mais uma vez, a vida trilhando caminhos novos, seja em minha própria ou na de pessoas importantes pra mim como é você. Há sem dúvida um sentimento de nostalgia, mas há também um sentimento de felicidade por poder te agradecer por tanto! Parabéns por tudo!!! Desejo que você seja feliz! Fique por perto! Com amor, sua atriz, ex mulher, mãe do seu filho, sua amiga, aquela que te quer muito bem!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Atualmente, Helena Fernandes pode ser vista na reprise da novela Coração de Estudante no Canal Viva. Ela está longe das novelas desde que atuou na história de Em Família, de 2014, na Globo. Nos últimos anos, ela atuou em séries, como As Canalhas, O Mecanismo e Carcereiros.

Ricardo Waddington será substituído por Amauri Soares

Nesta terça-feira, 14, a TV Globo anunciou que o diretor Ricardo Waddington pediu demissão da emissora após 40 anos de trabalho. Ele vai encerrar a sua parceria com a emissora nos próximos meses, após passar sua função para seu substituto.

O nome do substituto foi anunciado pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, em um comunicado aos funcionários e à imprensa. O diretor Amauri Soares foi o escolhido para assumir a função de Ricardo Waddington como diretor dos Estúdios Globo.