Helena Ranaldi surpreende pela semelhança com o filho e fã afirma: 'Iguaizinhos'

Helena Ranaldi exibe foto inédita com o filho de 24 anos e a semelhança deles choca os fãs: 'É a sua cara!'

A atriz Helena Ranaldi (56) fez a alegria dos seus fãs ao mostrar uma nova foto com o filho, Pedro Waddington (24), que é fruto do antigo relacionamento com Ricardo Waddington (62). Os dois posaram juntos em uma selfie no elevador e a semelhança entre eles chamou a atenção dos internautas.

Os fãs da artista ficaram surpresos com a semelhança física entre mãe e filho. “Iguaizinhos! Seu filhote lindo é a sua cara!”, disse um seguidor. “Família linda, todos muito parecidos”, afirmou outro. “Genética maravilhosa, hein? Marcante!”, comentou mais um.

Atualmente, Helena Fernandes pode ser vista na reprise da novela Coração de Estudante no Canal Viva. Ela está longe das novelas desde que atuou na história de Em Família, de 2014, na Globo. Nos últimos anos, ela atuou em séries, como As Canalhas, O Mecanismo e Carcereiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Renata Ceribelli relembra foto com os filhos gêmeos

A jornalista Renata Ceribelli (57) agitou as redes sociais ao relembrar uma foto com os filhos gêmeos, Marcela e Rodrigo. Em clima de recordação nas redes sociais na quinta-feira, ela recuperou uma foto de quando os filhos ainda eram bebês - hoje em dia, eles estão com 25 anos.

"#TBT mãe de gêmeos aos 25 anos… Com cabelinho do início dos anos 90 (sem julgamentos por favor rs…)", brincou ela no começo da legenda. Em seguida, a apresentadora falou da saudade que sente dos filhos crianças. "Ah que saudades de quando os dois cabiam inteiros no meu abraço #maesdegemeos", completou.