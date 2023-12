Paolla Oliveira invade o 'Encontro' e emociona Diogo Nogueira: "É sagrado"

Paolla Oliveira invade o 'Encontro' e emociona o namorado com mensagem; artista se declarou ao amado e exaltou o novo trabalho do cantor

O cantor Diogo Nogueira emocionou os fãs ao fazer uma declaração comovente para a namorada, Paolla Oliveira, durante o Encontro na manhã desta sexta-feira, 15. Tudo começou quando ele foi questionado sobre o relacionamento com a atriz.

"Foi um encontro incrível na minha vida e na dela. Sou um cara que sou apaixonado e, ao mesmo tempo, amo ela, então a gente consegue brincar com esses dois universos, né? Porque ou o cara é só apaixonado ou o cara só ama, eu digo 'eu faço as duas coisas', é como se fosse um encontro do coração né?", afirmou ele todo bobo.

O programa então exibiu um recado de Paolla Oliveira. "Amor, um beijo para você. Eu invadi aqui para dizer que estou muito orgulhosa desse novo trabalho, que tudo que a gente faz com empenho, amor, dedicação e que toca nossa vida para frente, como eu sei que você faz com suas músicas, é sagrado", iniciou ela. "Que a galera se divirta assim como eu, que já sei todas as músicas, participei um pouco dessa trajetória aí. Então, espero que as pessoas dancem, cantem, se emocionem, pois tem de tudo nesse álbum aí, tudo que vocês quiserem vai ter aí. Um beijo e cuidem do que é sagrado para vocês", concluiu.

Emocionado, Diogo Nogueira agradeceu. "Parece que tem uma áurea que cobre a gente. Então, eu só tenho a agradecer ao povo lá de cima que nos abençoa, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, uma pessoa com um caráter incrível, generosa, amiga, parceira. Paolla, meu amor, amo você, estou chegando em casa daqui a pouco", avisou.

Paolla Oliveira mostra reação ao visitar obra de sua mansão

Recentemente, Paolla mostrou os detalhes da reforma da sua mansão no Rio de Janeiro, aonde irá se mudar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. A artista decidiu visitar o local, já com a reforma avançada, e mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

"O meu vídeo de reação e mais um dia de visita na minha obra. Ai, como é que eu vou reagir se eu vou mudar e minha casa tá assim, gente?", iniciou. Em seguida, ela visitou a cozinha do lar, já equipada com bancadas planejadas e alguns eletrodomésticos. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.