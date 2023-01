Novelas, filmes e TV internacional: Relembre onde Luana Piovani já trabalhou

Atriz, Luana Piovani estreou na TV em 1993 e já participou de diversas produções brasileiras e internacionais

Luana Piovani (46) tem sido assunto nas redes sociais devido aos desentendimentos com Pedro Scooby (34), seu ex-marido e pai de seus três filhos, Dom, Bem e Liz. No entanto, longe de todas as polêmicas, a atriz tem uma extensa carreira repleta de filmes, novelas e até mesmo produções na televisão internacional .

Apesar de ter iniciado a carreira como modelo, ela deixou a profissão para se dedicar a atuação. Ainda modelo, a artista estreou na televisão em 1993, na minissérie da Globo Sex Appeal, em que ela fez uma participação interpretando Angel. Em 1994 ela passou um ano no exterior se dedicando às passarelas e, no ano seguinte, fez sua estreia no cinema com o filme Super Colosso.

Ao longo de seus 25 anos de carreira, ela já trabalhou em 32 filmes e séries. No cinema, um de seus maiores sucessos foi com A Mulher Invisível (2009), mas também esteve em produções renomadas como Zuzu Angel (2006), em que interpretou Elke Maravilha, O Casamento de Romeu e Julieta (2005) e O Homem que Copiava (2003).

No mundo das séries, ela também tem um grande repertório. Piovani atuou em produções como Quatro por Quatro (1994), A Comédia da Vida Privada (1996-1997), Suave Veneno (1999), Ó Pai, Ó (2008-2009). Já na TV ela trabalhou em projetos como as novelas Vira-Lata (1997) e Guerra dos Sexos (2012), ambas da Globo, e da 3ª temporada de Malhação (1997).

Atualmente, morando em Portugal, a atriz também fez trabalhos e participações na televisão do país europeu. Ela esteve na temporada do reality The Masked Singer, usando a fantasia de Rainha de Copas, cantando até sucessos internacionais para confundir os jurados.

Além disso, ela voltou às novelas também em Portugal. Agora, Piovani intepreta a primeira vilã de sua carreira, Vanda, uma mulher que rouba bebês, na novela Sangue Oculto, da emissora portuguesa SIC. A trama é escrita por Sandra Santos e gira em torno de um crime cometido pela personagem de Luana. Ela descobre que Teresa, sua empregada doméstica, está grávida de trigêmeas de seu marido, então resolve roubar os bebês.

Além disso, ela também prepara a segunda temporada de seu programa, Luana É de Lua, que estreou em 2019. Na produção, ela mostra sua rotina com a família e discute temas diversos como fantasias sexuais, monogamia, fama, envelhecimento, casamento, assédio, influenciadores digitais e até mesmo autoimagem.