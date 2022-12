Novela da Carminha e filme com Sandy e Júnior: Relembre a trajetória de Jottapê, de Sintonia

Ator e cantor, Jottapê ganhou mais destaque ao protagonizar a série da Netflix, mas começou carreira aos 3 anos

O ator e cantor Jottapê (22) virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, após anunciar a gravidez de sua namoradaEstefany Boro. Porém, o que muitos não sabem –ou não lembram– é que além do sucesso na música e na Netflix, com a série Sintonia, ele também estrelou Avenida Brasil, na Globo, e Chiquititas no SBT , e fez até um filme com a dupla Sandy e Júnior.

Antes de virar Jottapê, o pequeno João Pedro Correia de Carvalho iniciou sua carreira na atuação aos 3 anos. Seu primeiro papel foi interpretando Kim, no filme Acquaria, em 2003, estrelado pela dupla de irmãos Sandy e Júnior. Ainda no cinema, ele foi Rodrigo, protagonista do longa O Menino da Porteira, em 2009, e Caio em As Órbitas, de 2012.

O artista estreou na televisão no ano de 2009, vivendo Pedrinho na minissérie Vila Saúde, e engatou outros trabalhos. No ano de 2010, ele interpretou Joãozinho na novela Uma Rosa com Amor, do SBT. Dois anos depois, o ator foi para a rede Globo, onde trabalhou no elenco do grande sucesso Avenida Brasil, no papel de Jerônimo, um dos capanguinhas de Nilo, que morava no lixão.

Em 2013, um ano após a novela da Globo, o artista voltou ao SBT para viver Janjão no remake de Chiquititas. Então, no ano de 2019, ele começou a interpretar Donizete, o MC Doni de Sintonia, série nacional da Netflix. O sucesso foi tanto que o título já tem três temporadas disponíveis na plataforma de streaming.

Em paralelo à carreira de ator, ele despontou também como cantor no ano de 2017. O artista foi lançado pela Kondzilla, uma grande produtora do universo do funk, e viu sua carreira musical alavancar de vez em 2019. Ele mais reconhecimento nas paradas de todo o país com a música Sentou e Gostou, funk inspirado no sucesso Old Town Road, de Lil Nas X.

ANÚNCIO DA GRAVIDEZ

O artista revelou a novidade em seu perfil do Instagram, compartilhando um ensaio fotográfico com a esposa exibindo a barriga de grávida. "Finalmente o nosso dia chegou. Foram tantas conquistas juntos, mas essa era de longe a mais esperada! Só Deus sabe o quanto a gente queria que isso acontecesse, e o quanto nos frustramos com diversos testes dando negativo. Mas como sempre os planos de Deus são perfeitos, e foi só a gente se mudar pra nossa casa nova que aconteceu!", escreveu.

"E não tem texto e nem foto que consiga explicar o que nós estamos sentindo agora. Apenas saibam que estamos mais felizes do que nunca e ansiosos para a chegada do bebê que a gente já tanto ama", completou ele na publicação que já ultrapassa as 500 mil curtidas.