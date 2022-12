Ex-ator mirim de Avenida Brasil e Carrossel, Jottapê anuncia que será pai

MC Jottapê, sucesso na série Sintonia e nas novelas Avenida Brasil e Carrossel, revela que a namorada está grávida: 'Ansiosos para a chegada do bebê'

O cantor MC Jottapê (22) – que atuou nas novelas Avenida Brasil e Carrossel quando era criança – revelou que será papai pela primeira vez! Ele e namorada, Estefany Boro, estão esperando o nascimento do filho. A novidade foi revelada pelo artista em seu perfil no Instagram, quando compartilhou um ensaio fotográfico com a amada exibindo a barriguinha de grávida e um teste de gravidez.

"Finalmente o nosso dia chegou. Foram tantas conquistas juntos, mas essa era de longe a mais esperada! Só Deus sabe o quanto a gente queria que isso acontecesse, e o quanto nos frustramos com diversos testes dando negativo. Mas como sempre os planos de Deus são perfeitos, e foi só a gente se mudar pra nossa casa nova que aconteceu!", disse ele.

E completou: "E não tem texto e nem foto que consiga explicar o que nós estamos sentindo agora. Apenas saibam que estamos mais felizes do que nunca e ansiosos para a chegada do bebê que a gente já tanto ama".

Atualmente, Jottapê é sucesso na série Sintonia, da Netflix.