No 'Encontro', Tati Machado comenta relação de Grazi Massafera e Cauã Reymond: “Respeito”

A repórter Tati Machado comentou no ‘Encontro’ sobre a relação do ex-casal Grazi Massafera e Cauã Reymond

Nesta quinta-feira, 29, Tati Machado surpreendeu ao comentar sobre a relação entre Grazi Massafera e Cauã Reymond no programa Encontro. O motivo do comentário foi o aniversário de Grazi, que aconteceu nesta última quarta-feira, 28.

“Ontem foi aniversário da Grazi, linda, poderosa, maravilhosa, poderosa, incrível, Massafera. 41 anos ela completou e comemorou com os amigos, ganhou presente deles também”, começou contextualizando Tati.

A comentarista do programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares então comentou sobre a declaração que Grazi recebeu do ex-marido nas redes sociais: “E ganhou também um desejo de saúde do Cauã Reymond”. Cauã escreveu uma mensagem para a ex em seu Instagram.

Tati começou a comentar sobre o relacionamento do ex-casal: “Eles tiveram uma relação durante muitos anos, tem uma filha juntos, e mesmo assim eles mantêm uma amizade de muito respeito”.

Grazi e o astro da novela “Terra e Paixão” foram casados por seis anos, entre 2007 e 2013, e tiveram a filha Sofia, de 11 anos, durante o relacionamento.

Além da declaração de Cauã, Grazi recebeu um presente bem íntimo da atriz e amiga Ingrid Guimarães. "Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana! Você quer falar sobre o presente que eu te dei?", comentou Ingrid que presenteou a amiga com um vibrador.

Negou!

A apresentadora do “Encontro”, Patrícia Poeta teve de vir a público para negar rumores de um affair. O jornalista Alessandro Lo-Bianco afirmou que Patrícia estaria se relacionando com Marcelo Frisoni, ex-marido de Ana Maria Braga.

"O Marcelo Frisoni está num processo de separação com a ex, então a informação que eu tenho é que as coisas estariam sendo mantidas ali... Os familiares dele me confirmaram que no último dia 22 ele ligou pra uma pessoa da família, ele iria apresentar ela para a filha", afirmou Lo-Bianco.

Em nota à CONTIGO!, a assessoria negou a informação e disse que Patrícia Poeta sequer conhece a apresentadora.