Grazi Massafera recebe presente íntimo da amiga Ingrid Guimarães: ''Vou usar demais''

Completando 41 anos, atriz Grazi Massafera celebra aniversário ao lado de Ingrid Guimarães e Angélica na academia e se anima com vibrador

Dia de festa para Grazi Massafera! Isso porque, nesta quarta-feira, 28, a atriz está completando mais um ano de vida e ganhou um presente especial da amiga Ingrid Guimarães.

Nos stories de seu Instagram, compartilhou um vídeo mostrando a comemoração da chegada dos 41 anos da loira, ao lado de Angélica e do personal Chico Salgado na academia.

Ao lado das amigas, Ingrid rasgou elogios para a aniversariante: "Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana! Você quer falar sobre o presente que eu te dei?"

Grazi, então, confessou que tem usado o item com frequência. "É uma das coisas que eu mais ando usando nos últimos 10 anos", disse ela ao exibir o vibrador, feito de silicone e recarregável por USB. "Utilidade pública feminina!", disparou ainda. "Adorei. Vou usar demais!", comemorou Massafera, aos risos.

Em seguida, Ingrid publicou um vídeo com as amigas cantando parabéns com um bolo de aniversário para a atriz. A filha de Grazi, Sofia, do relacionamento com o ator Cauã Reymond, também aparece nas imagens.

Confira Grazi Massafera com a amiga Ingrid Guimarães:

Grazi Massafera posa de top e shortinho em sua mansão

A atriz Grazi Massafera deixou os fãs impactados ao exibir seu corpo perfeito em uma série de cliques nas redes sociais. A global exibiu toda a sua beleza antes de sair de casa para treinar.

Em sua mansão, ela posou combinando um top curtíssimo com um shortinho. Com tênis de corrida e os cabelos soltos, a ex-Globo mostrou que estava pronta. "Bora", disse ela engajando e incentivando os fãs a também seguirem uma rotina de exercícios.

Recentemente, Grazi apareceu de visual novo! A estrela escureceu a cor de seus fios em uma ida ao salão de beleza do hairstylist Anderson Couto e exibiu o resultado.