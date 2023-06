Patrícia Poeta nega romance com ex-marido de Ana Maria Braga: "Nem conhece"

Patrícia Poeta estaria vivendo romance com Marcelo Frisoni; veja os detalhes

A apresentadora Patrícia Poeta estaria vivendo um novo amor. Pelo menos é o que garante o programa A Tarde é Sua exibido nesta quarta-feira, 28. Segundo informações veiculadas pelo vespertino, ela está apaixonada.

A revelação foi feita pelo colunista Alessandro Lo-Bianco. Ele garantiu que ela está próxima de Marcelo Frisoni, que é ex de Ana Maria Braga. O romance já virou assunto nos bastidores e tem rendido comentários entre os funcionários do canal.

"A Ana logo vai saber que o ex-marido dela está namorando outra colega apresentadora", opinou Sonia Abrão. "Pra quem não tá lembrado, Marcelo Frisoni, empresário, grande amor da Ana. Ela terminou o casamento com Johnny Lucet por uma grande paixão e foi um relacionamento de muitos altos e baixos", completou a veterana.

Lo-Bianco então disse que os dois devem inclusive conhecer as famílias. "O Marcelo Frisoni está num processo de separação com a ex, então a informação que eu tenho é que as coisas estariam sendo mantidas ali... Os familiares dele me confirmaram que no último dia 22 ele ligou pra uma pessoa da família, ele iria apresentar ela para a filha", revelou Lo-Bianco.

"Vocês lembram que dia 22 foi o leilão do Neymar em São Paulo e ela estava, fugiu da imprensa", completou Sonia Abrão. Fãs já notaram que Frisoni inclusive segue Poeta nas redes sociais.

Em comunicado enviado à CONTIGO!, a assessoria negou a informação e disse que Patrícia Poeta sequer conhece a apresentadora.

Pais de Paloma e Patrícia Poeta fazem rara aparição na televisão

No ano passado, Patrícia Poeta comemorou 46 anos durante o programa Encontro e seus pais fizeram uma aparição rara para homenagear a filha. A apresentadora se emocionou quando um vídeo de seus pais, Ivo e Fátima, surgiu na tela com uma linda declaração junto a uma apresentação da mãe cantando parabéns e tocando ukulele.

"Família é tudo! Devo tudo a eles, a família é a base da nossa educação e o que a gente leva para o resto da vida. Minha mãe me liga todos os dias às 4 da manhã e depois volta a dormir. Hoje ela me deu 'bom dia', mas não desejou feliz aniversário, esqueceu. Mas não, ela me pegou!", disse a apresentadora, emocionada.