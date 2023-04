The Masked Singer: Vovó Tartaruga é desmascarada e diz: 'Estava com muito medo'

Artista que interpretou a Vovó Tartaruga no The Masked Singer Brasil é desmascarada no palco

O episódio do programa The Masked Singer Brasil deste domingo, 2, desmascarou a personagem Vovó Tartaruga , que encantou o público ao longo de toda a temporada com seu jeito descontraído e extrovertido. A atriz que interpretou a personagem foi Nanda Costa, um nome que era uma aposta para a personagem nas redes sociais há algumas semanas.

No palco, ela contou sobre a alegria de ter sido convidada para o projeto. “Fui convidada na primeira temporada, eu estava grávida e ninguém sabia. E eu não pude. Na segunda, eu estava de licença maternidade. Eu confesso que estava com muito medo e eu estava com muita vergonha de cantar. E me contaram que não era só cantar. É muito divertido. Eu gosto muito de fazer vozes, dublagem”, afirmou ela.

Então, ela contou sobre a emoção ao cantar a música Ne Me Quitte Pas. “Algumas partes me emocionaram muito. Em Ne Me Quitte Pas, eu estava aos prantos embaixo da máscara. Eu fiquei longe das minhas filhas pela primeira vez. Na valsa, na hora de cantar, eu perdi meu pai na semana que eu cantei Tocando em Frente, e foi uma homenagem para ele. Esse programa vai ser marcante para mim em todos os sentidos”, contou.

Nanda Costa em passeio com as filhas e esposa

A atriz Nanda Costa (36) e a percussionista Lan Lanh (54) aproveitaram o dia de sol no Rio de Janeiro em família. A dupla levou as pequenas filhas gêmeas Kim e Tiê, de 1 ano, à praia do Leblon, na Zona Sul da cidade.

“É um amor dobrado", disse Lan Lanh recentemente ao gshow no Festival do Rio. "A Kim é mais observadora e a Tiê fica jogando esse charme. Uma atriz, meu Deus do céu! Vai ganhar o Oscar primeiro que a mãe”, brincou a artista.