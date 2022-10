Filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh roubam a cena em passeio na praia com as mamães

Nanda Costa e Lan Lanh aproveitaram o dia de sol para levar as filhas gêmeas à praia

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 14h05

A atriz Nanda Costa (36) e a percussionista Lan Lanh (54) aproveitaram o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20, em família. A dupla levou as pequenas filhas gêmeas Kim e Tiê, que completaram 1 ano nesta quinta-feira, 19, à praia do Leblon, na Zona Sul da cidade.

“É um amor dobrado", disse Lan Lanh recentemente ao gshow no Festival do Rio. "A Kim é mais observadora e a Tiê fica jogando esse charme. Uma atriz, meu Deus do céu! Vai ganhar o Oscar primeiro que a mãe”, brincou a artista.

Nanda Costa e Lah Lahn curtindo a praia com as filhas — Foto: JC Pereira/AgNews

Casal mostra registros de festa de um ano de filhas

As mamães corujas não deixaram a data passar em branco e as meninas ganharam uma festinha em casa para celebrar o momento especial. Em suas contas no Instagram, a atriz e a percussionista compartilharam registros da noite ao lado das aniversariantes, que esbanjaram fofura ao surgirem sorridentes na comemoração.

"19 de outubro do ano passado, minha vida mudou pra sempre e pra melhor! Ô sorte! Amém! Obrigada Deus! A jornada foi de luta, mas sem luta não há vitória. E vitória é poder celebrar hoje, 1 aninho das meninas mais legais do planeta, Kim e Tiê, amor de mainha! @nandacosta muito obrigada! Axé!", declarou Lan Lanh.

Já Nanda, se derreteu ao postar fotos da festa intimista: "12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos e 31.536.000 segundos de tudo que há. Viva nossas Ibejis. #1aninho", disse a artista.

Nos comentários, muitas mensagens de carinho. "Parabéns, mamães", escreveu Tatá Werneck (39). "Eu amo e amo e amo", disse Emanuelle Araújo (46). "Que coisa mais linda é o amor... Viva, meninas!", comentou Carolina Dieckmann (44). "Família mais linda", acrescentou Maria Ribeiro. "Viva essa família linda, parabéns!", destacou Isis Valverde (35). "Viva", concordou Fabíula Nascimento (44). "Parabéns! Saúde e alegrias", desejou Débora Nascimento (37). "Lindezas. Parabéns", completou Dira Paes (53).