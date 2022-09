Filhas gêmeas de Nanda Costa explodem o fofurômetro em novas fotos

Esposa de Nanda Costa, Lan Lanh exibe novas fotos das filhas com looks combinando: 'Apaixonei nesses looks'

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 22h17

Nesta quinta-feira, 8, a musicista Lan Lanh, que é a esposa da atriz Nanda Costa, agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos das filhas gêmeas, Kim e Tiê. Ela exibiu um momento fofíssimo das filhas com looks combinando.

As meninas apareceram com conjuntos de moletom com a frase 'I love my two moms'. Na legenda, Lan Lanh escreveu: “Eu amo minhas duas filhas e apaixonei nesses looks. 'I love my two moms'. Presente das tias Candice e Mônica”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lan Lanh (@lanlanhoficial)

Nanda Costa se surpreende ao flagrar a filha, Tiê, imitando Lan Lanh

Recentemente, Nanda Costa usou suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez da filha, Tiê, imitando a Lan Lanh enquanto batucava. A pequena molhou o dedo com saliva antes de tocar, um gesto que a percussionista sempre fez, mas sua herdeira nunca tinha visto, mostrando que o talento vem de família.

