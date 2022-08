Nanda Costa se surpreende ao flagrar a filha, Tiê, imitando Lan Lanh: ''Ela fez isso sozinha''

Nanda Costa se surpreendeu ao ver a filha, Tiê, imitando gesto de Lan Lanh, mesmo sem nunca ter visto

Nesta terça-feira, 16, Nanda Costa (35) usou suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez da filha, Tiê (9 meses). A mamãe babona gravou a herdeira imitando a mãe, Lan Lanh (54), enquanto batucava.

Lan Lanh tem uma mania de, antes de tocar, molhar o dedo com saliva e Tiê, sem nunca ter visto a mãe fazer isso antes, repetiu o gesto deixando Nanda completamente surpreendida e encantada com a semelhança. No decorrer do vídeo ainda é possivel ver a pequena se arriscando ao tocar os instrumentos da mãe.

Na legenda, as mamães não se aguentaram e escreveram: "IMPRESSIONANTE. Tiê nunca tinha visto Lan molhar o dedo pra começar a tocar... ela fez isso SOZINHA. Epigenética! Porque bananeira não dá laranja".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindeza!", disse um. "Que fofura!", falou outro. "Sabem ser talentosas!", escreveu um terceiro.

Confira o flagra fofo que Nanda Costa fez de Tiê imitando Lan Lanh enquanto batucava:

