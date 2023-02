The Masked Singer: revelação dos Suculentos traz ao palco ídolos do passado

Artistas por trás das fantasias dos Suculentos, no The Masked Singer, são ídolos do passado da música nacional. Saiba quem são!

O episódio do programa The Masked Singer deste domingo, 26, desativou memórias dos telespectadores com o momento em que desmascararam o trio Suculentos. A revelação surpreendeu os internautas, que reagiram ao descobrir quem estava por trás das fantasias de cactos.

No momento da revelação, o público descobriu que o trio era formado por Sylvinho Blau-Blau, Rosana e Patricia Marx. Os três foram sucessos há algumas décadas com músicas populares, que agitaram o público da época e também as trilhas sonoras das novelas.

Para quem não sabe, Patricia Marx foi integrante do Trem da Alegria na infância e fez sucesso na década de 1990. Por sua vez, Rosana é a voz da música 'O Amor e o Poder', que tem o refrão de 'Como uma Deusa...' e brilhou nas trilhas sonoras de novelas. E Sylvinho Blau-Blau foi sucesso na década de 1980 e gerou repercussão com a música 'Ursinho Blau-Blau'. Ele também já fez parte de A Fazenda e do Power Couple Brasil.

Rosana, Patricia Marx e Sylvinho Blau-Blau