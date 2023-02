The Masked Singer: Revelação de Romeu e Julieta gera comoção: "Nunca imaginei"

Revelação de Romeu e Julieta no 'The Masked Singer' surpreende os telespectadores; veja

O The Masked Singer Brasil exibido neste domingo, 19, deixou o público e os apresentadores todo perplexos. É que foi finalmente revelada a identidade de uma das duplas mais inusitadas da competição: Romeu e Julieta.

No momento da revelação, o público descobriu que a dupla era formada pela atriz Emanuelle Araújo e pelo cantor Tatau, vocalista do Araketu. "Eu nunca imaginei na minha vida", disse Ivete Sangalo. Sabrina Sato e Taís Araújo também ficaram surpresos com a revelação. "Gente! Eu tô toda arrepiada", disse a apresentadora.

Ao revelar sua identidade, a atriz se emocionou e dedicou sua participação no programa à sobrinha que faleceu recentemente. "Me deu uma oportunidade de estar ao lado meu amigo, irmão, colega e ícone que é Tatau. Eu já me sinto muito vitoriosa", disse ela. "A gente entrou na brincadeira porque achou que Ivete ia matar na cara", completou.