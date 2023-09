Marcos Pasquim exibe foto inédita com a namorada: ‘Parabéns'

Após dizer que não pretende casar, Marcos Pasquim faz homenagem para a namorada em post raro dos dois juntos

O ator Marcos Pasquim surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 18, ao mostrar uma nova foto ao lado de sua namorada, a produtora Karla Nogueira. Ela fez aniversário e ele quis homenagear a amada com um post especial nos stories do Instagram.

Na selfie, os dois apareceram abraçados e sorridentes em um momento em casa. “Hoje é o dia dela, Karla Nogueira! Parabéns, meu amor!”, disse ele.

Na semana passada, Pasquim foi entrevistado no Jornal O Globo e contou que não tem planos de se casar ou morar junto. “Pretendo namorar pelo resto da vida”, contou ele. Além disso, em outro momento, o ator contou sobre seu relacionamento atual. “A gente namorou anos atrás, logo que eu cheguei ao Rio, e a vida acabou nos separando. Tivemos nossos casamentos depois disso e, após tanto tempo, voltamos a nos encontrar. Estamos muito felizes“, contou o galã.

Longe das novelas desde “O Tempo não Para” (2018), Marcos Pasquim já explicou que tem recebido menos convites para produções. “A minha profissão é a atuação, independentemente do formato do produto. Eu amo as peculiaridades de cada um deles, seja televisão ou cinema. Quero voltar a fazer novelas. Não tenho sido chamado. Eu até iniciei uma negociação com a Record, mas não chegamos a um acordo“, afirmou o ator.

Marcos Pasquim comenta sobre ter traído Suzana Pires

O ator Marcos Pasquim surpreendeu ao relembrar quando traiu a atriz Suzana Pires. A história ganhou repercussão depois que ela participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e contou sobre o que aconteceu. Agora, ele admitiu que errou ao trair a atriz quando os dois namoraram no passado.

Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou que ela o informou que iria comentar sobre a traição na TV. “Nós fomos almoçar, e ela me falou. Depois de um tempo nos tornamos amigos. Não imaginei que iria tomar toda essa repercussão. Eu errei, assumo, já foi. A gente aprende com os erros. Vivemos um paixão muito legal”, disse ele.