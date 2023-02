Marcos Pasquim fala de relação com ex-namorada: “Voltamos a nos encontrar”

Marcos Pasquim contou sobre seu momento de reencontro com a ex-namorada, com quem chegou a atuar em 1997

Marcos Pasquim (53) está vivendo um momento de reencontro com a produtora Karla Nogueira, com quem chegou a namorar no passado. O artista relatou à coluna de Patrícia Kogut sobre seu antigo relacionamento com a atual namorada.

“A gente namorou anos atrás, logo que eu cheguei ao Rio, e a vida acabou nos separando. Tivemos nossos casamentos depois disso e, após tanto tempo, voltamos a nos encontrar. Estamos muito felizes“, contou o galã.

Pasquim está longe das novelas desde “O Tempo não Para” (2018). Ele explicou que tem recebido menos convites para produções.

“A minha profissão é a atuação, independentemente do formato do produto. Eu amo as peculiaridades de cada um deles, seja televisão ou cinema. Quero voltar a fazer novelas. Não tenho sido chamado. Eu até iniciei uma negociação com a Record, mas não chegamos a um acordo“, afirmou o ator.

Suzana Pires revela quando soube da traição de Marcos Pasquim

Suzana Pires (45) relembrou como descobriu que foi traída por Marcos Pasquim quando eles namoraram há mais de 10 anos.

Em participação no podcast Papagaio Falante, ela contou que o namorado foi flagrado aos beijos com outra mulher e a notícia saiu na capa de um jornal da época.

“A gente tinha um combinado: eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí eu falei: se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida. Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou. Ele mentiu um dia antes, ele me expôs completamente. Ele deu mole ali”, disse ela.

Então, Suzana lembrou quando viu o jornal. “Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: 'saiu isso aqui no jornal', e começou a chorar. Eu tive um choque, porque era página inteira do jornal. E eu falei para ele: 'Depois a gente resolve isso, tenho que trabalhar'. Entrei no carro e comecei a chorar”, declarou.