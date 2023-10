Marcello Novaes aparece em primeira foto com loira após rumores de affair

Aos 61 anos, Marcello Novaes faz rara aparição ao lado de Saory Cardoso, que é apontada como sua nova affair há alguns meses

O ator Marcello Novaes apareceu em primeira foto ao lado da modelo Saory Cardoso, que é apontada como nova affair dele há alguns meses. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto em preto e branco ao lado do artista e surgiu quase dando um beijo no rosto dele.

Por enquanto, Marcello e Saory não confirmaram e nem negaram os boatos de romance, que começaram em agosto deste ano. Agora, eles apareceram juntos pela primeira vez na internet.

Vale lembrar que Marcello está com 61 anos de idade e Saory tem 26 anos de vida. Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.

Recentemente, o ator recusou um convite para atuar na novela Fuzuê, da Globo. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele não aceitou o convite por causa de outro projeto.

O artista também está na série Justiça 2 e não vai conseguir conciliar as gravações dos dois projetos, que vão ser ao mesmo tempo. Em Fuzuê, ele iria interpretar o pai da personagem de Marina Ruy Barbosa. Marcello Novaes está longe das novelas desde que atuou em Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.

Filho de Marcello Novaes é flagrado em dia na praia

Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, o ator Pedro Novaes aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para dar um mergulho no mar. O rapaz foi fotografado sem camisa e só de bermuda ao ar livre.

Pedro ostentou o seu peitoral definido e o abdômen tanquinho ao ser visto apenas de bermuda enquanto curtia o passeio em uma praia carioca.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews