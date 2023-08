Aos 61 anos, Marcello Novaes vive romance secreto com ex-participante de reality

Marcello Novaes vive romance secreto em viagem para fora do Brasil; veja

Tem casal novo na praça: é que o ator Marcello Novaes está vivendo um novo amor aos 61 anos. De acordo com boatos que estão circulando, ele está namorando a modelo Saory Cardoso, que ficou marcada pela participação ousada no reality De Férias com o Ex.

Aos 26 anos, a jovem é belíssima, dona de um corpo perfeito e se formou em Odontologia. As informações foram reveladas pela primeira vez pelo colunista Matheus Baldi em seu perfil nas redes sociais.

Segundo informações, os dois estão curtindo uma viagem para Portugal e foram vistos por brasileiros em clima de intimidade na capital, Lisboa. Nas redes sociais, os dois tem mantido a discrição e ainda não publicaram fotos e vídeos juntinhos.

Ainda de acordo com o colunista, Saory Cardoso já namorou o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020, e também viveu um romance com NeymarJr, só que a relação não foi para a frente.

Ator recusou convite da Globo

O ator Marcello Novaes decidiu não aceitar o convite para atuar na novela Fuzuê, que é a próxima trama das 7 da Globo. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele não aceitou o convite por causa de outro projeto.

O artista também está na série Justiça 2 e não vai conseguir conciliar as gravações dos dois projetos, que vão ser ao mesmo tempo. Em Fuzuê, ele iria interpretar o pai da personagem de Marina Ruy Barbosa.

Vale lembrar que os dois já atuaram juntos na novela O Sétimo Guardião, da Globo. Em Fuzuê, Marina vai interpretar Preciosa, a sua primeira vilã da carreira nas novelas. O elenco da trama das 7 ainda conta com Lilia Cabral, Edson Celulari, Fernanda Rodrigues, Felipe Simas, Olivia Araújo, Heslaine Vieira e Douglas Silva.