Mãe de Paulo Gustavo se emociona em encontro com Glória Pires: “Especial”

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo não conteve emoção ao reencontrar a amiga, Glória Pires; confira

No início da tarde desta sexta-feira, 30, Glória Pires celebrou um encontro especial que teve com a amiga Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), que faleceu em decorrência de graves complicações da Covid-19, após passar um período internado.

Por meio de suas redes sociais, a atriz que está no ar como as gêmeas Ruth e Raquel, no reprise ‘Mulheres de Areia’, mostrou que fez a festa e aproveitou para colocar o papo em dia ao reencontrar Dona Déa nos bastidores da Globo. "Encontro especial com a maravilhosa", escreveu Glória na legenda da postagem.

Na foto, a mãe de Cleo Pires aparece toda produzida, agachada ao lado da cantora, enquanto conversa com ela, que aparece sentada em um banco segurando as mãos de Glória. Radiante, a artista surgiu vestida com hobby lilás e por baixo um vestido de seda em tons off white. Por sua vez, Dona Déa apareceu de costas com uma camisa azul marinho e calça branca.

Encantados com o registro, os admiradores da artista logo reagiram: "Um exemplo de pessoa! Vocês duas são maravilhosas!!!", disse uma. "Vocês são tudo!", falou outra. Em forma de agradecimento, a matriarca respondeu: "Vai ser a GLORIA o nosso encontro KKKKK".

Mãe de Paulo Gustavo perde a paciência com Lívia Andrade

Há poucos meses atrás, durante a participação no Domingão da TV Globo,Lívia Andrade recebeu uma patada daquelas ao trocar farpas comDéa Lúcia. Acontece que Andrade resolveu alfinetar mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021), usando uma frase de efeito da cantora Jojo Todynho.

"Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, fazendo referência ao visual da matriarca, que usava uma estampa listrada. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", completou a também modelo e apresentadora.

A mãe do humorista não perdeu tempo e, para colocar Lívia Andrade em seu lugar, disparou durante o programa: "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum".