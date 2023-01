Mãe de Paulo Gustavo perde a paciência com Lívia Andrade e dispara: "Não espero dinheiro de homem!”

Lívia Andrade provocou Déa Lúcia que não deixou barato e rebateu a artista em rede nacional

Quem fala o que quer, ouve o que não quer! Na tarde do último domingo, 01, durante a participação no 'Domingão' da TV Globo, Lívia Andrade (39) recebeu uma patada daquelas ao trocar farpas com Déa Lúcia (75), mãe do humorista Paulo Gustavo. (1978 - 2021).

É que o clima esquentou quando Lívia Andrade resolveu alfinetar Dona Déa, com uma frase de efeito de Jojo Todynho, mas obviamente a matriarca não levou desaforo pra casa. "Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, se referindo ao visual de Déa, que usava um look com estampa listrada. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", afirmou.

Para colocar Lívia Andrade no lugar dela, a mãe do humorista disparou: "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum", rebateu.

Lívia Andrade usa biquíni com transparência em banho ao ar livre

No primeiro dia do ano, a apresentadora Lívia Andrade aproveitou o sol para tomar um banho de ducha no jardim de uma mansão em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

"Último dia do ano de 2022. Hoje teve banho de chuva, banho de cachoeira e muitos agradecimentos. Que ANO!!! Deus me abençoou com boas surpresas, com saúde, com justiça, com amor , novas oportunidades e novos amigos. Obrigada 2022 por me tornar mais forte, mais feliz e mais grata. Minha fé só aumentou , lavei a minha alma", disse ela em um registro compartilhado nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LÍVIA ANDRADE: