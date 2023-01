Luciano Huck bate de frente com Déa Lúcia após ela fazer pedido inusitado no 'Domingão': ''Cospe''

Luciano Huck surpreendeu os telespectadores ao atender pedido de Déa Lúcia em rede nacional

Na tarde do último domingo, 29, durante o Domingão da TV Globo, Déa Lúcia (75) recebeu uma resposta bem direta de Luciano Huck, após ela fazer um pedido inusitado em rede nacional ao apresentador.

É que a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), junto com Lívia Andrade (39) ficaram impressionadas ao verem os efeitos especiais usados pela produção durante a apresentação de Pabllo Vittar no programa.

"A gente amou aquele foguete com toda aquela fumaça. Foi realmente demais tudo aquilo, foi a cereja do bolo”, disse a loira. "Nós queremos isso também!”, completou dona Déa.

Surpreso com a reação da dupla, o marido de Angélica disparou: "Ah, então a senhora quer isso também? Então, na semana que vem, eu vou fazer o seguinte: quero um foguete aqui ao lado só para a Dona Déa Lúcia, pois assim que ela sentar, cospe!”, disparou

Visivelmente sem graça, Dona Déa mudou de assunto imediatamente: "Colocar aqui não, porque eu tenho até medo!", disse.

Troca de farpas

Ainda no início do mês, durante a participação no Domingão da TV Globo, Lívia Andrade recebeu uma patada daquelas ao trocar farpas com Déa Lúcia.

O clima começou quando a loira resolveu alfinetar Dona Déa, usando uma frase de efeito da cantora Jojo Todynho (25). "Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, fazendo referência ao visual da matriarca, que usava uma estampa listrada.

"Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", completou a também modelo e apresentadora.