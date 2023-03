Luisa Mell preocupa fãs com desabafo comovente: "Estou no fundo do poço"

Luisa Mell preocupa fãs ao falar em programa de TV sobre o momento difícil que está vivendo; veja

A apresentadora e ativista Luisa Mell emocionou os fãs nesta quinta-feira, 9, ao se pronunciar sobre o momento difícil que está vivendo. Em um depoimento emocionante, ela disse que está "no fundo do poço" após uma série de problemas.

“No momento eu estou me resgatando. Passei muita coisa nos últimos três anos, que eu achei que não fosse suportar. Estamos entrando no terceiro ano de fundo do poço. Eu ainda não me levantei”, disse ao programa Fofocalizando, do SBT.

Na conversa, ela também disse que uma série de fatores a fizeram cair na situação atual. “Foi muita coisa. Eu tive problema com uma cirurgia, depois tive uma separação difícil, tive problemas de saúde, problemas no meu trabalho. Estou enfrentando coisas em todos os âmbitos, mas estou precisando me curar primeiro”, afirmou.

Ela aproveitou a oportunidade e fez um alerta aos fãs. “Saúde mental é uma coisa muito séria. Você pode morrer, sim, disso. Agora estou me tratando, tanto com terapeutas incríveis quanto com coisas espirituais para me salvar”, conta. Ao ser questionada sobre o pior momento que viveu, relata emocionada: “um dia que eu tinha tentado refazer a operação, não deu certo e tive uma crise alérgica”.

Mais desabafo

No final do ano passado, a apresentadora e ativista animal pegou todos de surpresa ao anunciar que irá se afastar das redes sociais para cuidar da saúde. Ela afirmou em uma publicação no feed do que "chegou em seu limite".

"Cheguei no meu limite. Não sei quando tudo virou sobre ódio. Faz 20 anos que luto pelos animais. E sim, para despertar compaixão pelo mais fraco. Sinto muito se falhei. Dei o meu melhor sempre. Me perdoem pelos meus erros, mas fiz o que pude. Mas meu corpo não aguenta mais", começou dizendo.