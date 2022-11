Após problema de saúde, Luisa Mell anuncia que irá se afastar das redes: "Cheguei no meu limite!"

Visivelmente abatida, Luisa Mell afirmou que chegou em seu limite após ser hospitalizada

Na manhã desta terça-feira, 31, a apresentadora e a ativista animal Luisa Mell (44) pegou todos de surpresa ao anunciar que irá se afastar das redes socias para cuidar da saúde! Ela afirmou em uma publicação no feed do Intagram que "chegou em seu limite".

"Cheguei no meu limite. Não sei quando tudo virou sobre ódio. Faz 20 anos que luto pelos animais. E sim, para despertar compaixão pelo mais fraco. Sinto muito se falhei. Dei o meu melhor sempre. Me perdoem pelos meus erros, mas fiz o que pude. Mas meu corpo não aguenta mais", começou dizendo.

Após ser atacada na web pelo seu posicionamento político ela declarou. "Não ganhei nada nunca nem do Lula, nem do Bolsonaro. (…) sou criticada por todos os lados pelo simples motivo que estou neste mundo para despertar as pessoas que os animais sofrem como nós. Porque sei que a maneira como tratamos nossos companheiros de jornada neste planeta trará muito sofrimento para nós humanos também".

Por fim, a ativista finalizou o post dizendo que irá se afastar das redes sociais sem previsão de retorno "Perdão, mas me ausentarei por tempo indeterminado. O trabalho do instituto segue. Obrigada a todos. Me perdoem, mas não sou tão forte quanto achei. Meu médico me obrigou que me afastar pela@minha saúde", finalizou ela.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LUISA MELL:

PROBLEMAS DE SAÚDE

No ultímo domingo, 30, a apresentadora e ativista dos animais Luisa Mell (44) surgiu abatida em suas redes sociais. Ela revelou que está hospitalizada devido à uma convulsão que sofreu.

“Tive outra convulsão, não vou nem poder votar hoje", explicou Luisa Mell. "Se Deus quiser, vou ficar bem. Tem um monte de gente me pedindo ajuda, mas não consigo, gente, desculpa", lamentou.