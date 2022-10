Luisa Mell sofre convulsão, está internada e aparece abatida nas redes sociais

Apresentadora e ativista dos animais Luisa Mell conta que não irá votar devido à convulsão e internação

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 14h19

Neste domingo, 30, a apresentadora e ativista dos animais Luisa Mell (44) apareceu abatida em suas redes sociais. A loira revelou que está internada em um hospital na cidade de São Paulo devido à uma convulsão que teve.

“Tive outra convulsão, não vou nem poder votar hoje", explicou Luisa Mell. "Se Deus quiser, vou ficar bem. Tem um monte de gente me pedindo ajuda, mas não consigo, gente, desculpa", lamentou a apresentadora nos stories do seu perfil oficial no Instagram.

A ativista dos animais teve seu primeiro caso de convulsão, também sendo internada, no mês de maio deste ano. Na época, ela chorou muito quando veio a público dar a notícia, dizendo que a causa era excesso de estresse. "Vocês acreditam numa coisa dessas: fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas... Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", revelou a loira, que começou a chorar. "O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito."

Luisa Mell abatida - Créditos: Reprodução / Instagram

Luisa Mell detona Juliette após ela dizer que será mãe: ''Poderia dar exemplo''

Luisa Mell se manifestou nas redes sociais depois que a ex-BBB Juliette anunciou que vai ser mamãe. A paraibana postou um vídeo brincando com sua mãe, Dona Fátima, sobre estar grávida de gêmeos, mas, na verdade, se tratava de dois animais de estimação.

A ativista dos animais não gostou de ver a artista com cachorros de raça e criticou a atitude dela. Luisa deixou um comentário alfinetando a cantora: “Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", começou ela. "Nem me venham com papo que ganhou… Porque cachorro não se ganha também. Porque se for assim, estou dando pra ela também 3 vira latinhas lindos…”, disse ainda.