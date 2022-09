Luisa Mell detona Juliette após ela dizer que será mãe: ''Poderia dar exemplo''

Defensora da causa animal Luisa Mell alfineta a cantora Juliette após apresentar dois cachorrinhos de raça

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 16h32

A ativista da causa animal Luisa Mell (43) se manifestou nas redes sociais após Juliette (32) anunciar que vai ser mamãe com publicação neste sábado, 03.

A paraibana postou um vídeo brincando com sua mãe, Dona Fátima, sobre estar grávida de gêmeos, mas, na verdade, se tratava de dois pets.

Luisa não gostou nada de ver a artista com cachorros de raça e criticou a atitude da campeã do Big Brother Brasil 21. Ela deixou um comentário alfinetando a cantora, dizendo que ela poderia influenciar várias pessoas caso adotasse.

“Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", começou ela. "Nem me venham com papo que ganhou… Porque cachorro não se ganha também. Porque se for assim, estou dando pra ela também 3 vira latinhas lindos…”, disse ainda.

Nos Stories de seu Instagram, Luisa também postou uma indireta: "30 milhões de cachorros abandonados... mas o povo quer raça da moda. Não importa quantas vezes eu mostra a crueldade que acontece em canis, não importa mostrar a quantidade de animais que sofrem esperando uma chance em abrigos... nada importa. Só importa o desejo do ser humano. Suas vontades, seus caprichos por uma estética que além de tudo, é cruel com os animais".

Luisa Mell detona Juliette após surgir com cachorros de raça:

