Esbanjando beleza, Juliette Freire aposta em vestido curtinho e exibe corpo escultural

Na última quarta-feira, 31, a cantora Juliette Freire (32) surgiu belíssima no lançamento de sua coleção de sapatos. Com um vestido curtinho, a ex-BBB roubou a cena e impressionou com o look escolhido para a noite.

A cantora apostou em um vestidinho curto laranja com babados. E completou toda a produção com uma make poderosa, além de deixar o cabelão em evidência.

Na noite, Juliette também fez uma troca de look. A cantora apostou em um vestidinho prateado brilhante para se apresentar em um pocket show na festa de lançamento.

Veja o look usado por Juliette:

Foto: Eduardo Martins/AgNews

Juliette solta a voz com Elba Ramalho

Elba Ramalho completou 71 anos recentemente e celebrou a data especial com uma festa de aniversário com direito a karaokê. Entre os convidados estava a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, que aproveitou para soltar a voz com a conterrânea em um dueto belíssimo.

Logo no início da festa, a artista brasileira colocou o aparelho de música para animar os convidado e chamou a advogada, que cantou Bença, sucesso do seu EP, e De Volta Pro Aconchego. “Elba, eu te trago cestas de alegrias de quintal. Te trago lavandas e flores, pra jogar tudo isso no seu caminho. A estrada é realmente longa, Elba… e que sorte a minha que encontrei você nela. Obrigada! Feliz aniversário, Rainha!“, disse.

