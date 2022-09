Juliette se manifesta após ser detonada por Luisa Mell: "Nem tudo é perfeito"

A ex-BBB Juliette Freire se manifestou sobre a polêmica envolvendo seus dois cachorrinhos de raça

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 17h45

Juliette Freire(32) decidiu fazer um live neste domingo, 4, e durante a interação com os seguidores das redes sociais, ela falou sobre as críticas que recebeu de Luisa Mell (43) após postar um vídeo mostrando seus dois novos cachorrinhos de raça.

A ativista animal detonou a atitude da campeã do BBB 21, e ressaltou que ela deveria ter adotado, já que como ela tem mutos seguidores poderia incentivá-los com a atitude. "Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", alfinetou.

Após toda a repercussão, Juliette falou sobre a polêmica. "Eu não posso dizer que não vi a polêmica com os cachorrinhos. É... Eu queria dizer que a melhor opção sempre é adotar, sim. Eu já adotei várias vezes, já tive vários cachorros de rua. Enfim... Respeito demais a causa e eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito. Peço desculpas se eu influenciei com o meu comportamento, mas esse caso específico teve toda uma história. Eu realmente me apaixonei, e tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho [...]", começou ela.

Em seguida, a cantora falou sobre ter se apaixonado pelos cachorros. "Nem tudo na minha vida é uma bandeira, eu realmente me apaixonei. Eu estava com vergonha, estava triste como se eu tivesse feito alguma coisa de errado, e infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. Não é feio me apaixonar por um cachorro seja ele de raça, seja ele [vira-lata]... Isso não me impede que futuramente eu adote também", pontuou.

Juliette ainda disse que sempre apoiou a causa animal, seja fazendo doações ou dando visibilidade para projetos. "Não me impediu de fazer várias coisas em prol disso. Eu tenho vários projetos, já doei. Se você olhar lá o meu twitter eu já doei financeiramente e também já coloquei as causas lá, de animais, é algo que eu respeito muito, tenho muito carinho."

"E eu me apaixonei por esses animais, e não tenho vergonha disso. Nem tudo é perfeito, antes fosse. Enfim... Eu não vou ter vergonha de amar, seja qual for o ser... E eu respeito muito. O ideal é adotar", completou.

Vale lembrar que a polêmica começou após a ex-BBB postar um vídeo mostrando a reação da mãe, dona Fátima, descobrindo que seria vovó de gêmeos. No começo, ela acreditou que a filha estava grávida, mas depois, a famosa contou que eram dois filhotes.

Confira o pronunciamento de Juliette sobre a polêmica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por milena | FC 🌵 (@bixinhajuliette)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!