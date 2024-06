Lucio Mauro Filho fala de vínculo familiar com Arlete Salles: "Privilégio"

Em homenagem ao aniversário de Arlete Salles, Lucio Mauro Filho publicou uma declaração à atriz e compartilhou vínculo familiar entre eles

Na última segunda-feira, 17, Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para homenagear a atriz Arlete Salles. Na publicação, ele explicou o vínculo familiar existente entre eles. A veterana, que atualmente integra o elenco da novela Família é Tudo, completou 86 anos de idade.

Lucio contou que a artista já foi casada com seu pai, o humorista Lúcio Mauro (1927-2019) e é mãe de seus irmãos mais velhos, o ator Alexandre Barbalho e o cineasta Gilberto Salles. "Letinha é fonte inesgotável de inspiração, talento, garra e disposição de leoa, mas ela é uma geminiana legítima! Um privilégio tê-la nesses cinquenta anos, todo tempo. Seu afeto, sua torcida e parceria. Mãe dos meus irmãos, amor de toda a família", escreveu na legenda da publicação.

Arlete e Lúcio Mauro iniciaram a carreira em Pernambuco, onde nasceram. Aos 16 anos, a atriz e casou com Lúcio Mauro e se mudaram para o Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Lucio Mauro Filho é filho de Lúcio Mauro com Ray Luiza Araujo Barbalho, a Dona Lu, que faleceu em fevereiro deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Lucio Mauro Filho faz participação em nova série do Globoplay

No dia 13 de junho, a série 'O Jogo que Mudou a História' chegou ao Globoplay! A produção original do streaming conta com a participação de Lucio Mauro Filho e terá uma trama inspirada em facções reais. Em entrevista à imprensa, o ator refletiu sobre seu personagem e a importância da produção.

“É uma história tipicamente brasileira, muito carioca. Se passa no Rio de Janeiro e conta a história dessas facções, que tomaram uma importância e um tamanho inacreditável dentro do sistema social em todo o país. Eu considero história do Brasil, é uma história que tem que ser contada”, disse ele.

Lucio Mauro Filho dará vida ao personagem Bruno, um produtor musical que faz parceria com o famoso Gilsinho (Jonathan Azevedo) - líder do tráfico no Morro da Promessa - com o objetivo de divulgar novos artistas da comunidade. Após Gilsinho comprar a gravadora onde Bruno trabalha, na intenção de dar oportunidade aos músicos da favela e encontrar um caminho para o dinheiro de seus negócios, a amizade de ambos se inicia.