Luciano Szafir comanda o programa 'Casa Szafir ' na VTV Campinas

Luciano Szafir recebe convidados em sua casa em novo programa da VTV Campinas, chamado de 'Casa Szafir', que estreia no sábado, 4 de junho

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 18h50

O ator e apresentador Luciano Szafir poderá ser visto na TV durante a exibição do prograam Casa Szafir na VTV Campinas, afiliada do SBT. A atração será transmitida a partir de sábado, 4 de junho, para 66 municípios da região metropolitana de Campinas e Baixada Santista.

O programa foi gravado na casa de Luciano Szafir e conta com vários quadros, incluindo entrevistas com personalidades, culinária, dicas financeiras e de sustentabilidade. No programa de estreia, o apresentador conversa com o autor de novelas Aguinaldo Silva.

“Estou ansiosa e muito feliz. Depois de um ano difícil na luta contra a Covid-19, é o momento de comemorar esta nova fase. É um programa feito para a família. Teremos muito entretenimento e também trataremos de assuntos sérios, mas com muita leveza”, adiantou o comunicador.

O diretor Herval Rossano Filho também contou mais sobre o que o público pode esperar do novo programa. “Casa Szafir representa tudo o que penso que tem que ser recolhido e devolvido à TV o lugar como ela merece... Estar perto do público, falar direto olhando para seus olhos com simplicidade, sem pretensão, sem superioridade”, disse ele.

Vale destacar que o programa seria gravado em um estúdio, mas mudou de locação no planejamento e foi parar dentro da casa de Luciano Szafir. “Em princípio seria em um estúdio, mas em conjunto com Luciano, decidimos gravar na própria casa dele. Foi uma maneira que encontramos de ter ainda mais aproximação do público. Não é um reality, mas existe uma pitada de realidade do dia a dia dele. Os filhos, que eventualmente aparecem, a mulher. Uma mistura de ficção e realidade. Está ficando muito legal”, disse o empresário Edie Silva, que fez parte da idealização do projeto.

Casa Szafir irá ao ar nas tardes de sábado, das 13h15 às 14h15.

Luciano Szafir segue internado após cirurgia

Nesta sexta-feira, 3, a equipe de Luciano Szafir informou que ele continua internado após uma cirurgia de fechamento da colostomia. O boletim médico informou que o quadro dele é estável.

"Luciano Lebelson Szafir foi internado eletivamente no Hospital Copa D'or para cirurgia de fechamento de colostomia. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências. Apresenta quadro de saúde estável e segue em recuperação. Vem sendo acompanhado pelo Dr. João Pantoja e Dr. Carlos Saboya", informaram.

Vale lembrar que Luciano Szafir fez a cirurgia para colocar a bolsa de colostomia na época em que ficou internado com complicações da Covid-19 em junho de 2021.