Luciano Szafir está internado após realizar cirurgia de fechamento da colostomia

Luciano Szafir ficará mais alguns dias internado no Rio de Janeiro após nova cirurgia

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 18h32

O ator e modelo Luciano Szafir (53) permanece internado em observação no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após fazer uma cirurgia para o fechamento da colostomia. O procedimento ocorreu dentro do previsto.

O boletim médico divulgado pela equipe do artista informa que ele está estável e evoluindo positivamente.

"Luciano Lebelson Szafir foi internado eletivamente no Hospital Copa D'or para cirurgia de fechamento de colostomia. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências. Apresenta quadro de saúde estável e segue em recuperação. Vem sendo acompanhado pelo Dr. João Pantoja e Dr. Carlos Saboya", informaram.

Vale lembrar que Luciano Szafir fez a cirurgia para colocar a bolsa de colostomia na época em que ficou internado com complicações da Covid-19 em junho de 2021.