Luciano Huck é surpreendido pela família no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck completou 52 anos, e foi surpreendido por Angélica e os filhos no palco do 'Domingão'

Luciano Huck completou 52 anos neste domingo, 3, e no final do programa 'Domingão', foi surpreendido por sua família. Angélica e os três filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, foram para o palco comemorar o aniversário do apresentador.

A atração contou com a presença das cantoras Maiara e Maraisa. As sertanejas cantaram uma música para Huck com Rafael Portugal, Padre Fábio de Melo, dona Déa Lucia e Lívia Andrade. Foi então que a mulher do apresentador invadiu o palco com a caçula. Depois, os meninos entraram carregando o bolo de aniversário.

"Parabéns, amor. Deu certo, gente", comemorou a apresentadora. "Vocês me enganaram muito", reagiu Huck. "Você não esperava? Fala a verdade", questionou ela. "Juro [que não]. Hoje eu estava zero [pensando nisso]", garantiu. "As coisas mais importantes da minha vida estão nesse palco hoje: minha família, meus amigos, vocês representando o Brasil inteiro", acrescentou ele.

Envergonhado, Luciano pediu para a dupla finalizar a atração com uma música. "Maiara e Maraisa cantam ainda? Assim tira o foco de mim, estou morrendo de vergonha", completou.

Confira:

Luciano Huck sendo homenageado por Angélica, os filhos e os colegas de #domingao pelo seu aniversário. pic.twitter.com/BKnUXCNDWN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 3, 2023

Homenagem de Angélica para Huck

A apresentadora Angélica comemorou o aniversário do seu marido, o apresentador Luciano Huck, com um recado especial nas redes sociais. Ela gravou um vídeo para relembrar a história de amor deles e contou como tudo começou.

"Tudo começou com uma viagem para uma gravação numa ilha mágica, de nome Fernando de Noronha. Rolou uma paquera, rolou um beijo e só. Depois disso, ficamos muito amiguinhos, trocando muitas ideias e tal, mas apenas isso. Até que um belo dia, um diretor de cinema chamou a gente para fazer um filme junto. E aí é que tudo começou", disse ela em um trecho, citando o filme Show de Verão, de 2004.