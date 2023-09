Tati Machado leva público à loucura com performances no 'Domingão'

Tati Machado, do 'Encontro', participou do quadro Batalha do Lip Sync, e foi bastante elogiada pelo público

Após conquistar o público fazendo coreografias no programa 'Encontro', Tati Machado levou o público à loucura com suas performances durante a Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão do Faustão. Ela competiu no desafio de dublagem ao lado do ator Luis Miranda.

Na primeira rodada da disputa, a jornalista se apresentou com o hit 'Tá Ok', de Dennis e Kevin O Chris, e contou com as participações dos tiktokers Xurrasco, Vanessa Lopes e Juliano Floss. "Gente, vocês não têm noção, além de participar da Batalha do Lip Sync, eu sou fã dos três num grau! Eu aprendo todas as minhas dancinhas com eles!", disse ela após a apresentação.

Já na segunda rodada da disputa, Tati surpreendeu ao dublar 'Whenever, Wherever', de Shakira, e também arrasou na dublagem. As apresentações de Tati conquistou o público presente no 'Domingão', e ela venceu a batalha contra Luis Miranda.

Os fãs do programa amaram as apresentações de Tati encheram as redes sociais de elogios. "Como ela consegue arrasar em tudo que faz, véi…", disse a atriz Talita Younan. "Ela é o máximo!", falou Regina Casé. "Maravilhosa", comentou Mariana Xavier. "Ela é demais", disse uma internauta. "A melhor de todas", falou outra. "Carisma, puro, puro", afirmou mais uma.

Confira as publicações:

Clique raro com o marido

Em alta na Globo, onde está ganhando cada vez mais espaço, a apresentadora e jornalista Tati Machado curtiu alguns dias de férias na Bahia. Recentemente, ela surgiu de biquíni ao lado do maridão em cliques inéditos. Poderosa com uma peça azul, ela surgiu sorridente durante os merecidos dias de relaxamento em terras baianas. "Tudo certo na Bahia", disse ela, que mostrou seu sorrisão para os fãs encantando os seguidores. Confira os cliques!