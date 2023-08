De biquíni, Tati Machado publica clique raro com o marido: "Maravilhosa"

Tati Machado publica clique raro com o marido e encanta seguidores; veja a foto

Em alta na Globo onde está ganhando cada vez mais espaço, a apresentadora e jornalista Tati Machado está curtindo dias de férias na Bahia. Neste final de semana, ela surgiu de biquíni ao lado do maridão em cliques inéditos.

Poderosa com uma peça azul, ela surgiu sorridente durante os merecidos dias de relaxamento em terras baianas. "Tudo certo na Bahia", disse ela que mostrou seu sorrisão para os fãs encantando os seguidores.

Eles deixaram muitas mensagens para a musa. "Aproveite muito lindona, se der faz umas dancinhas com o mozão", aconselhou um. "Eu amo ela, muito leve, maravilhosa",elogiou outro. "Me divirto com a simplicidade e alegria que ela tem! Que nunca perca esse jeitinho lindo e especial de ser", comentou outro fã.

Tati Machado e Bruno Monteiro estão casados há 12 anos e se mudaram recentemente para São Paulo por causa do trabalho dela no programa Encontro, da Globo. Vale lembrar que ele é cineasta e diretor de fotografia.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Revelou apelido carinhoso

A apresentadora Tati Machado está em festa nesta terça-feira, 8, por causa do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente. Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada:

'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.