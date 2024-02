Lilia Cabral se desculpa por tensão em bastidores de Fuzuê: ‘Apesar dos berros’

Teve confusão? Lilia Cabral se manifesta sobre rumores de tensão nos bastidores durante confraternização da novela Fuzuê

Na última sexta-feira, 16, Lilia Cabral quebrou o silêncio sobre as especulações de uma possível tensão nos bastidores da novela das sete da Globo, Fuzuê. Durante um discurso de despedida com a equipe, a atriz confirmou os rumores ao pedir desculpa por seus "berros" e pedidos para "calar a boca" em clima de descontração.

No vídeo que circula nas redes sociais, a atriz aparece rodeada pelos parceiros de elenco enquanto celebra o fim das gravações em uma confraternização nos estúdios da emissora. Apesar de tentar se redimir com a equipe, a veterana da emissora revelou que não pretende mudar sua postura, e foi aclamada pelos colegas de trabalho.

“Desculpa qualquer coisa, sei que vocês me amam. Apesar dos berros, de eu mandar calarem a boca, sei que vocês me amam. E outra coisa, o pior de tudo é que não vou mudar”, Lilia declarou durante seu discurso e recebeu o apoio dos demais parceiros de equipe, que se divertiram com a declaração tanto durante o evento quanto pelas redes sociais.

Em clima de despedida, Marina Ruy Barbosa, que interpretou a filha da artista na trama, fez questão de usar seu perfil para exaltar Lilia. A atriz prestou várias homenagens à colega de elenco, com quem já enfrentou rumores de desavenças no passado. Além disso, a veterana também enfrentou boatos de uma confusão nos bastidores com a equipe ao longo da novela.

Vale lembrar que desde que integraram o elenco da novela, as atrizes fazem questão de demonstrar apoio mútuo: “Ela foi crescendo, eu fui acompanhando e fomos nos entendendo. Tenho muito carinho pelo trabalho dela porque vejo a evolução. Ela é muito generosa e tem a capacidade de ouvir que é muito importante”, Lilia falou sobre Marina.

“Eu ajudo a Marina e a Marina me ajuda muito com o frescor da juventude, na beleza que é o comportamento feminino”, disse a atriz durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença da CARAS Digital. Lilia ainda lembrou que repetiu a parceria com a ruiva, nas novelas Começar de Novo e em O sétimo Guardião.

Filha de Lilia Cabral assina contrato com a Globo:

Tal mãe, tal filha! A atriz Giulia Bertolli, filha de Lilia Cabral, surpreendeu seus seguidores com uma novidade em sua carreira. Em suas redes sociais no final do ano passado, a artista revelou que irá trabalhar para a Globo em 2024. Sem entregar muitos detalhes sobre seus novos projetos na emissora, ela comemorou a conquista.

No seu perfil oficial do Instagram, Giulia compartilhou um clique segurando um crachá da emissora com sua foto estampada. De sorrisão no rosto, a famosa celebrou a conquista na legenda de sua publicação. "Para fechar o ano com chave de ouro, alô dona Globo, eu tô de volta", disse ela, que não revelou o que fará na televisão no próximo ano.