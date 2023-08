Lilia Cabral exalta parceria com Marina Ruy Barbosa em ‘Fuzuê’: ‘Vejo evolução’

Em coletiva de imprensa, Lilia Cabral celebra retorno para as telinhas e rasga elogios para Marina Ruy Barbosa em 'Fuzuê'

A atriz Lilia Cabral está radiante com seu retorno para as telinhas da Globo! Distante desde 2018, quando fez a novela O Sétimo Guardião, ela dará vida a personagem BebelMontebello em Fuzuê, que estreia em agosto. Durante uma coletiva de imprensa com a participação da CARAS Digital, a artista celebrou a novidade e exaltou sua filha na trama, a atriz Marina Ruy Barbosa.

“Esse retorno para mim está sendo extremamente importante, porque acho que estamos vivendo outras relações, outras perspectivas. Nosso olhar mudou muito depois da pandemia (...) Me sinto renascida com outros olhares para experiência, porque independente de ter anos de carreira, no fundo, aprendemos todos os dias”, Lilia vibrou.

A atriz lembrou que está repetindo a parceria com a ruiva, nas novelas Começar de Novo e em O sétimo Guardião: “Esse tempo que eu deixei de fazer televisão e voltei, voltei ao lugar que mais adoro, com amigos, com pessoas que confio (...) Voltar na parceria com Marina, que começou na primeira novela dela, desde menininha”, disse.

“Ela foi crescendo, eu fui acompanhando e fomos nos entendendo. Tenho muito carinho pelo trabalho dela porque vejo a evolução. Ela é muito generosa e tem a capacidade de ouvir que é muito importante (...) Eu ajudo a Marina e a Marina me ajuda muito com o frescor da juventude, na beleza que é o comportamento feminino”, elogiou a atriz, que interpretará sua filha, Preciosa Montebello.

Lilia também aproveitou para revelar detalhes de Bebel: “Minha personagem não tem vilania, é uma mulher elegante, simples, sofisticada nos sentimentos, porque apesar de estar em uma situação que a deixou muito tempo calada, ela mantém as aparências, que vão de encontro com muitas mulheres, ela não é triste nem rancorosa”, completou

Para finalizar, a atriz adiantou que o público pode esperar um romance na trama: “Mais adiante, vou reencontrar uma paixão, um parceiro que é o Celulari e com isso vou contando um pouco daquilo que acredito que seja a novela”, Lilia celebrou a parceria de sucesso com Edson Celulari, que dará vida ao personagem Nero.

Lilia Cabral estrela peça com a filha:

Antes de embarcar em ‘Fuzuê’, a atriz Lilia Cabral estava estrelando a peça ‘A lista’ ao lado da filha, Giulia Bertolli, fruto do relacionamento com o economista Iwan Figueiredo. Durante a passagem pelo Rio de Janeiro, a artista celebrou o sucesso no teatro e agradeceu a presença de diversos famosos na plateia, como a atriz Marina Ruy Barbosa.