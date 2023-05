Lilia Cabral estrela peça com a filha e agradece presença de famosos na plateia

Mãe e filha, Lilia Cabral e Giulia Bertolli celebram último dia em cartaz com a plateia repleta de grandes nomes da televisão brasileira

A atriz Lilia Cabral (65) está estrelando a peça ‘A lista’ ao lado da filha, Giulia Bertolli (27), fruto do relacionamento com o economista Iwan Figueiredo. Neste fim de semana, mãe e filha celebraram o último dia em cartaz no Rio de Janeiro e receberam um elenco de peso na plateia do teatro com grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Pelas redes sociais, Lilia agradeceu o carinho dos amigos E fãs com uma publicação especial: “Nosso carrossel de pessoas queridas que foram nos prestigiar no nosso último dia no teatro dos quatro. Muito obrigada, fiquei muito feliz”, a atriz se derreteu na legenda do post em seu perfil oficial do Instagram.

Entre os cliques, Lilia posou com Marina Ruy Barbosa (27), com quem deve estrelar a novela ‘Fuzuê’, além de surgir abraçadinha com Mariana Ximenes (42) em seu camarim. Na sequência, mãe e filha também posaram com o diretor de TV Ricardo Waddington, a atriz Dira Paes (53) e o ator Guilherme Piva (55), além de diversos dramaturgos e roteiristas.

Nos comentários da publicação, a peça, que estará em cartaz em Niterói, recebeu uma chuva de elogios: “Mais um ciclo se fechando lindamente!!’, exaltou Guilherme. “Vocês estavam maravilhosas!! Sucesso sempre!! Merecem muito!!”, comentou outra seguidora. “Excelentes profissionais. Amo o trabalho dessas meninas lindas”, disse uma terceira.

Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral voltam a atuar juntas em novela da Globo

Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral já atuaram juntas na novela da Globo ‘O sétimo guardião’, exibida entre 2018 e 2019. Agora, as atrizes vão se reencontrar na comédia “Fuzuê”, primeira novela de Gustavo Reiz na emissora, definida como a próxima substituta de “Vai na Fé”. Mas desta vez, a veterana emissora dará vida a mãe da ruiva, que será a grande vilã da trama. Saiba todos os detalhes!