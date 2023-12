Filha de Lilia Cabral assina contrato com a Globo: "Pra fechar o ano"

Giulia Bertolli, filha de Lilia Cabral, assina contrata com a emissora Globo e celebra nova contratação nas redes sociais

A atriz Giulia Bertolli, filha de Lilia Cabral, surpreendeu seus seguidores com uma novidade em sua carreira. Em suas redes sociais nesta terça-feira, 19, a artista revelou que irá trabalhar para a Globo em 2024.

No seu perfil oficial do Instagram, Giulia compartilhou um clique segurando um crachá da emissora com sua foto estampada. De sorrisão no rosto, a famosa celebrou a conquista na legenda de sua publicação. "Para fechar o ano com chave de ouro, alô dona Globo, eu tô de volta", disse ela, que não revelou o que fará na televisão no próximo ano.

A atriz já havia participado de projetos da emissora anteriormente. Sua estreia aconteceu em 2019, quando ela viveu Valentina na primeira fase da novela O Sétimo Guardião. No entanto, o seu papel foi assumido por sua mãe no restante da trama. Ainda no mesmo ano, Giulia protagonizou a Malhação: Toda Forma de Amar.

Giulia Bertolli foi morar sozinha recentemente

Em agosto, Giulia Bertolli anunciou que estava saindo da casa de seus pais, Lilia Cabral e Iwan Figueiredo. Aos 26 anos, a atriz se despediu de seu quarto da infância nas redes sociais e dividiu a novidade com seus seguidores.

Em seu Instagram, a famosa compartilhou uma foto em seu quarto e mostrou detalhes do cômodo, agora vazio. Na legenda da publicação, Giulia comoveu seus seguidores com um textão sobre vida adulta. "O fim de uma era. Foram 26 anos vivendo entre essas quatro paredes. Desde que nasci, minha casa foi meu único endereço", iniciou a atriz.

Em seguida, ela compartilhou alguns momentos com o cômodo e se despediu com grande estilo. "Esse quarto já abrigou um berço, uma caminha, cama de solteiro e uma camona. Já teve mil e uma configurações para abrigar as infinitas personalidades de uma menina/mulher dos 0 aos 26 anos, mas agora é hora de alçar novos voos para um lugar novo 'cheio de possibilidades'como diria Dona Laurita."

Giulia também não deixou de agradecer pelos momentos que viveu naquela casa."Obrigada por tudo JB, mas agora eu tenho um novo bairro para chamar de meu. Espero que eu seja tão feliz aqui quanto eu fui aí, porque eu fui MUITO feliz aí", disse ela.

Ao finalizar, a morena compartilhou um segredo com seus seguidores. "Morrerei de saudades da casa dos meus pais, mas não contém para eles. Partiu vida adulta, mal posso esperar por todas as novas histórias que terei para contar", celebrou.